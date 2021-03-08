قبل انعقاد الجلسة البرلمانية.. هدية يكشف كواليس الأوضاع في سرت

كشف عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية، عن مستجدات الوضع في المدينة قبيل انطلاق جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم الاثنين، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح هدية في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه استقبل رفقة والنائب حسن الزرقاء وأعضاء من مجلس الحكماء سرت، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فور وصوله إلى مطار القرضابية في سرت.

كما استقبل هدية رفقة النائب حسن الزرقاء ومجلس الحكماء بسرت، النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ومعه مجموعة من النواب قادمين من طرابلس.