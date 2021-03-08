«لجنة حقوق الإنسان»: إطلاق سراح الصحفي محمد الراجحي

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إطلاق سراح الصحفي محمد الراجحي، نائب رئيس مكتب الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها: “عاد الصحفي محمد الراجحي إلى بيته وأسرته بخير وسلام، وهو بحالة صحية جيدة”.

وأضاف البيان “بهذه المناسبة تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بجهود العديد من الفاعلين والمسؤولين بوزارة الداخلية، وجهود الدكتور أسامه السائح عضو النيابة العامة بمكتب النائب العام، لما بذلوه من جهود في إطار السعي إلى معرفة مصيره والتدخل لإطلاق سراحه”.

وكانت اللجنة، قد أعلنت في بيان مساء أمس الأحد، بشأن خطف نائب رئيس مكتب الإعلام والاتصال لديها، الناشط محمد الراجحي، قائلة: “نتابع بقلق بالغ المعلومات التي تؤكد نبأ اختطاف الصحفي محمد علي الراجحي، صباح الأحد، بمقر عمله بمنطقة تاجوراء شرق مدينة طرابلس من قبل مسلحين تابعين لما يسمى بوحدة مكافحة السحر والشعوذة، التابعة لمكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة تاجوراء”.

ورأى البيان أن الواقعة تمثل إجراءً مخالفًا لصحيح القانون، واستغلالًا وتوظيفًا لقضية السحر والشعوذة لغايات وأهداف مشبوهة، ولتصفية الحسابات الشخصية والأيديولوجية.

وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل للكشف وبذل الجهود لمعرفة مصيره، والإفراج الفوري عنه». وحمّل البيان «الخاطفين وكذلك الهيئة العامة للأوقاف ومكتبها بمدينة تاجوراء مسؤولية سلامته وحياته.

وتابعت “نطالب مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في تجاوزات وجرائم وممارسات الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومكاتبها في مدن الزاوية وتاجوراء وطرابلس المركز ودرنة وبنغازي حيال تجاوزاتهم لصحيح القانون وقيامهم بأعمال ليست من اختصاصهم القانوني باعتبارهم جهة مشرفة على المساجد وليست سلطة إنفاذ قانون وليست مكلفة بحكم القانون للقيام بهذه الأعمال والممارسات الخارجة عن القانون والمتجاوزة لاختصاصاتها ومهام عملها”.

وحث لجنة حقوق الإنسان، السلطات باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي، وسرعة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين.

ودعا البيان، بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا إلى ضرورة التحرك العاجل واتخاذ موقف واضح من هذه الواقعة التي تعرض لها الصحفي محمد الراجحي، وكذلك التدخل لوقف هذه الممارسات والأفعال المشينة والخطيرة التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين والمدونين وأصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق والحريات.