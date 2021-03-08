اللجنة الدولية المعنية بليبيا: ينبغي أن تعزز العملية السياسية حقوق المرأة

جدد الرؤساء المشاركون (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة بإدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون) لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي أُنشئت في إطار عملية برلين، التأكيد على الدور الحاسم للمرأة الليبية ومنظمات المجتمع المدني النسوية في تأمين استدامة السلام والتنمية الاقتصادية العادلة والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

وقال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل، في اليوم الدولي للمرأة: “لقد أظهرت النساء الليبيات أنهن قوة للتغيير في العملية السياسية في ليبيا. ففي الوقت الذي تؤسس فيه العملية السياسية في البلاد هياكل حكم جديدة، تواصل المرأة الليبية أداء دورها الحاسم كمشاركة في المحادثات السياسية وناشطة تسعى إلى توطيد السلام المستدام وقائدة في تعزيز المصالحة القائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية وذلك على الصعيدين الوطني والمحلي”.

وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية أن خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي التزمت أيضاً بمشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة في المناصب التنفيذية العليا، وهو التزام ينبغي أن يُنظر إليه على أنه الحد الأدنى من المشاركة وليس الحد الأقصى. إذ يتوجب أن يكون تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة في البلاد حقيقياً – وليس مجرد تمثيل رمزي – مما يمكنها من المشاركة الفعالة والانخراط في جميع مستويات الحكومة.

كما أكد الرؤساء المشاركون أنه “ينبغي أن تعزز العملية السياسية حقوق المرأة وتنهض بها وأن تضع في الاعتبار احتياجاتها، بما في ذلك ما يرتبط منها بالانتخابات المقبلة”. وأضاف الرؤساء المشاركون إن “المرأة الليبية هي القوة المحركة للسلام المستدام، ودعمها مسؤولية قادة البلاد وشركاء ليبيا الدوليين”.