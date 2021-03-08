الدبيبة يُناشد النواب: غلبوا مصلحة الوطن على الحسابات الضيقة

رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة:

– سنرى الليبيين يتلقون لقاح كورونا بانتظام كما يليق بهم وبكرامتهم

– الحكومة الجديدة ستعمل كجيش من الخدم لتعالج أزمة الكهرباء وطوابير المصارف

– مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين والسهل وكان مليئا بالتعثرات والحفر

– المشهد السياسي مكون من شخصيات لها أيديولوجيات متقاربة ومتباعدة وهذا ليس من صنيعتي

– آلية حوار جنيف فرضت خروج الحكومة في شكلها الحالي من حيث عدد الوزراء والمحاصصة وهو خيار يكون فيه الصانع مكرها لا بطلا

– أناشد النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس وأن يغلبوا مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة

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