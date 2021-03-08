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الدبيبة يُناشد النواب: غلبوا مصلحة الوطن على الحسابات الضيقة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة:

– سنرى الليبيين يتلقون لقاح كورونا بانتظام كما يليق بهم وبكرامتهم
– الحكومة الجديدة ستعمل كجيش من الخدم لتعالج أزمة الكهرباء وطوابير المصارف
– مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين والسهل وكان مليئا بالتعثرات والحفر
– المشهد السياسي مكون من شخصيات لها أيديولوجيات متقاربة ومتباعدة وهذا ليس من صنيعتي
– آلية حوار جنيف فرضت خروج الحكومة في شكلها الحالي من حيث عدد الوزراء والمحاصصة وهو خيار يكون فيه الصانع مكرها لا بطلا
– أناشد النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس وأن يغلبوا مصلحة الوطن على الحسابات الخاصة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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