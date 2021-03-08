«مكافحة الأمراض»: 1018 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 1036 شخصا ووفاة 15 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 07 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (347).

واستلم المركز عدد (5092) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1356) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1910) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (502) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (142) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (198) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (134) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (320) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (8) عينات”.

كما وزعت عينات كورونا على “المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (125) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (53) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (124) عينة، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (141) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (7) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (22) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته عدد (33) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (16) عينة، مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (1) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (4074) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (1018) عينة موجبة لفيروس كورونا (788 جديدة + 230 مخالطة)، بينما وصلت نسبة الحالات الموجبة إلى (20%).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 452 حالة جديدة

عدد 77 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 9 حالة جديدة

عدد 98 حالة مخالطة

3.الرحيبات

عدد 4 حالة جديدة

4.القره بوللي

عدد 15 حالة جديدة

5.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 9 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

7.الخمس

عدد 9 حالة جديدة

8.السواني بن ادم

عدد 10 حالة جديدة

9.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

10.يفرن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

11.السائح

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

12.الجفارة

عدد 11 حالة جديدة

13.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

14.الماية

عدد 12 حالة جديدة

15.بني وليد

عدد 20 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

16.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

17.القلعة

عدد 5 حالة جديدة

18.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

19.الاصابعة

عدد 11 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

20.مزدة

عدد 2 حالة جديدة

21.اسبيعة

عدد 3 حالة جديدة

22.قصر بن غشير

عدد 16 حالة جديدة

23.درج

عدد 3 حالة جديدة

24.زواره

عدد 1 حالة جديدة

25.طبرق

عدد 1 حالة جديدة

26.العربان

عدد 1 حالة جديدة

27.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

28.صرمان

عدد 6 حالة جديدة

29.ظاهر الجبل

عدد 5 حالة جديدة

30.غريان

عدد 52 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

31.الزاوية المركز

عدد 9 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

32.سبها

عدد 29 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

33.الجفرة

عدد 17 حالة جديدة

34.الشاطئ

عدد 38 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

35.مرزق

عدد 1 حالة جديدة

36.سرت

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.صبراته

عدد 5 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1036 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 815 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في غريان

3.عدد 1 حالة في تازربو

4.عدد 53 حالة في سبها

5.عدد 32 حالة في سرت

6.عدد 13 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 30 حالة في زواره

8.عدد 87 حالة في مصراته

تفاصيــــــل الــــ ( 15 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في بني وليد

2.عدد 1 حالة في الشاطئ

3.عدد 1 حالة في سرت

4.عدد 12 حالة في سبها “مجموع حالات الوفاة خلال الايام القليلة الماضية”

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 139658

2.الحالات النشطة : 10492

3.المتعافين : 126878

4.الٍوفيات : 2288