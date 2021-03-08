«بليحق»: جلسة منح الثقة للحكومة ستضم 120 نائباً وربما تستمر للغد

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إنه: “مازلنا حتى الآن في استقبال السادة أعضاء مجلس النواب، ويوم أمس وصل رئيس مجلس النواب والنائب الثاني، ووصلت طائرتان إحداهما من بنينا على متنها 35 نائباً، والأخرى من مطار معيتقة على متنها 45 نائباً، فضلاً عن النواب القادمون براً، وننتظر وصول طائرة أخرى قادمة من مطار معيتيقة على متنها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، و50 نائباً، وسنعلن العدد عند بدء الجلسة، والعدد سيتجاوز 12 نائباً”.
أضاف المتحدث باسم مجلس النواب في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم الإثنين، أن: “الجلسة مخصصة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وقد وصل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبية قبل قليل إلى مطار القرضابية وهو متواجد بسرت الآن، والجلسة ستعقد اليوم وربما تستمر حتى يوم الغد”، وستنقل على الهواء مباشرة.
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