«بليحق»: جلسة منح الثقة للحكومة ستضم 120 نائباً وربما تستمر للغد

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إنه: “مازلنا حتى الآن في استقبال السادة أعضاء مجلس النواب، ويوم أمس وصل رئيس مجلس النواب والنائب الثاني، ووصلت طائرتان إحداهما من بنينا على متنها 35 نائباً، والأخرى من مطار معيتقة على متنها 45 نائباً، فضلاً عن النواب القادمون براً، وننتظر وصول طائرة أخرى قادمة من مطار معيتيقة على متنها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، و50 نائباً، وسنعلن العدد عند بدء الجلسة، والعدد سيتجاوز 12 نائباً”.

أضاف المتحدث باسم مجلس النواب في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم الإثنين، أن: “الجلسة مخصصة لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وقد وصل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبية قبل قليل إلى مطار القرضابية وهو متواجد بسرت الآن، والجلسة ستعقد اليوم وربما تستمر حتى يوم الغد”، وستنقل على الهواء مباشرة.