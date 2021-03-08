ورشة عمل لعودة امنة للدراسة بمدارس الجفرة

نظمت منظمة رسل العلم بالجفرة ورشة عمل مصغرة بمعهد المهن الشاملة بمدينة ودان، الاحد، حول امكانية عودة الدراسة بمدارس الجفرة لكافة المراحل التعليمية مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا تحت المراقبة المشددة.

شارك فيها عضو المجلس التسييري الجفرة عتيق حيدر ورئيسة منظمة رسل العلم ومسئول مكتب التعليم بودان وعددا من مدراء المدارس.

وناقش المشاركون في هذه الورشة التي نظمتها “منظمة رسل العلم بالجفرة ” تحت شعار (نعم للعودة للدراسة، نعم للتعايش مع الوباء) المقترحات لإعادة فتح المدارس امام الطلاب من بينها اختيار الطالب التعلم داخل المدرسة بناء على توصية ولي الامر واستثناء طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية في حالة استمرار الحظر، كذلك وضع خطة محكمة لتنظيم الاجراءات الاحترازية داخل المدارس بالاستعانة بالأطقم الطبية الذين لم يلتحقوا بمراكز العزل او المستشفيات في حالة تقرر عودة الدراسة.