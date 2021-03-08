الحويج يطمئن على أوضاع الجالية السودانية في ليبيا

ليبيا – استقبل وزير الخارجية والتعان الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج عبد الله أبكر صالح القنصل العام السوداني الجديد بمكتبه بديوان الوزارة في بنغازي أمس الأحد، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين في السودان وليبيا.

الحويج استهل – وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- الاجتماعَ بالاطمئنان على أوضاع الجالية السودانية في ليبيا والإشكاليات التي تواجه الجالية المقيمة في ليبيا.

وأكد على دعم ليبيا لمسيرة السلام في السودان التي تكللت بتوقيع اتفاق جوبا في أكتوبر 2020، مشددًا أيضًا على تأييد ليبيا للسودان ومصر فيما يخص سد النهضة في سعيهما عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، والذي أفضى إلى المقترح القاضي بتشكيل لجنة رباعية من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية.

وتطرق الاجتماع أيضًا لأهمية إقرار ترسيم الحدود بين جمهورية السودان وجمهورية أثيوبيا، بما يسهم في خفض مستوى التوتر بين البلدين الجارين.

وسعيًا في تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من الجانب الثقافي والبحث العلمي بما يدعم مسيرة العملية التعليمية وسبل الاستقرار بإقليم دارفور، تم التطرق الي مساهمة ليبيا في دعم جامعة الفاشر كأحد الصروح العلمية المناط بها النهوض بأعمدة البحث العلمي والتعليم بالسودان الشقيق.

كما هنأ الحويج في لقائه بالقنصل العام للسودان الشقيق، رفع دولة السودان من قائمة الدول الداعمة والراعية للإرهاب وعودتها إلى حاضنة المجتمع الدولي، بما يسهم في لعب دورها الطبيعي في الفضاء العربي والأفريقي.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة الهجرة غير النظامية وسبل الحد منها.

وفي الختام أهدى الحويج نسخة من أحد مؤلفاته وهي كتاب (أفريقيا وتدويل النزاعات المسلحة) إلى القنصل السوداني، كنوع من التقدير والشكر على جهوده التي يبذلها خدمة للبلدين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية