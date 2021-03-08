اللواء العمامي: اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لتأمين جلسة البرلمان في سرت

ليبيا – أكد رئيس وفد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء امراجع العمامي، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم الإثنين، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.

اللواء العمامي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد أوضح أن اللجنة العسكرية ستؤمن اجتماع مجلس النواب بعد مشاورات بين أعضائها، وذلك استجابة لطلب رئيس المجلس بتأمين الجلسة.

وبشأن افتتاح الطريق الساحلي، قال اللواء العمامي: إن عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب ما تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا فور الانتهاء من جلسة النواب لدارسة إجراءات تأمين الطريق الساحلي وحماية المواطنين.

وأضاف رئيس اللجنة التابعة للقيادة العامة أن اللجنة وضعت خطة بتشكيل قوة أمنية مشتركة لتأمين الطريق الساحلي، ومجهزة بكافة الإمكانيات للقيام بدورها في تأمينها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية