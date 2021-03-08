أبو سبيحة: نتائج حوار جنيف هو تعديل وترميم لحوار الصخيرات سيئ الصيت

ليبيا – قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة أحد أعيان الجنوب الليبي والمنحدر من قبيلة الحساونة العربية إن نتائج حوار جنيف هو تعديل وترميم لحوار الصخيرات سيئ الصيت.

أبو سبيحة رأى في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن شرعية المجلس الرئاسي لا ارتباط لها بمنح الثقة لحكومة الدبيبة.

وأضاف: “على السراج التسليم للمجلس الجديد، استنادًا على سابقة هو أقرها بممارسته للعمل بوزراء مفوضين طيلة خمسة سنوات ودون اعتماد حكومته من مجلس النواب”.

وتابع: “بل ودون تضمين اتفاق الصخيرات بالإعلان الدستوري. ولا يعذر السراج بعدم التسليم بأي حجج يتدثر بها ولو استشهد بكل دساتير العالم. هذه سنة الحياة كل متولٍ معزول، ولو دامت لغيره ما وصلت اليه”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية