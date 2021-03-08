المستشفى الجامعي طرابلس يعلن استئناف العمل بقسم العزل المؤقت

ليبيا – أعلن مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس نبيل العجيلي أمس الأحد استئناف العمل بقسم العزل المؤقت الخاص بانعاش حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس “كوفيد 19″، بحضور مستشارة النائب أحمد معيتيق للشؤون الخدمية هند شوبار، والمسؤولين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم.

العجيلي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمستشفى بأن استئناف العمل بالقسم جاء بعد توفير كافة التجهيزات التي يحتاجها لضمان عدم توقف تقديم الخدمة للمرضى بسعة “16” سريرًا بكامل تجهيزاتها منها عدد “3” أسرّة خاصة بالاطفال، ومعمل تحليل متكامل بالاضافة لوحدة غسيل الكلى.

وأشاد بتعاون كل إدارات المستشفى بمختلف تخصصاتها، للمساهمة في تجهيز القسم بكل الإمكانيات حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له على أكمل وجه خدمة للمرضى.

وبدوره، استعرض رئيس قسم الإسعاف حسين التائب خلال الجولة رفقة الحضور من الأطباء وعناصر التمريض، وقال أن القسم سيقدم خدماته للمرضى على مدار الساعة من قبل نخبة من الأطباء وعناصر التمريض المشهود لهم بالكفاءة، لتشخيص الحالات وتقديم لها خدمة طبية قبل إحالتها لمراكز العزل الأخرى، بالتنسيق مع الغرفة المركزية التابعة للجنة العلمية لمكافحة الجائحة.

من جانبها،،أشادت هند شوبار بالجهود التي تبذل من قبل المسؤولين في المستشفى لتقديم الخدمات للمرضى وفق الإمكانيات المتاحة على مدار الساعة في كل التخصصات، موضحة أن استئناف العمل بمركز العزل المؤقت سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الاكتظاظ في مراكز العزل الأخرى، من خلال تنسيق العمل بإحالة الحالات المرضية بعد عمليات الإنعاش اللازمة خلال 24 ساعة من تأكيد إصابتها بالفيروس.

شوبار أثنت على الجهود التي تبذلها العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية في كل مراكز العزل بمختلف المناطق، خدمة للمرضى منذ تلبيتهم نداء الواجب الإنساني بوضع أرواحهم على أكفهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين.