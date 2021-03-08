المستشفى الجامعي طرابلس يعلن استئناف العمل بقسم العزل المؤقت

ليبيا – أعلن مدير عام المستشفى الجامعي طرابلس نبيل العجيلي أمس الأحد استئناف العمل بقسم العزل المؤقت الخاص بانعاش حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس “كوفيد 19″، بحضور مستشارة النائب أحمد معيتيق للشؤون الخدمية هند شوبار، والمسؤولين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم.
العجيلي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمستشفى بأن استئناف العمل بالقسم جاء بعد توفير كافة التجهيزات التي يحتاجها لضمان عدم توقف تقديم الخدمة للمرضى بسعة “16” سريرًا بكامل تجهيزاتها منها عدد “3” أسرّة خاصة بالاطفال، ومعمل تحليل متكامل بالاضافة لوحدة غسيل الكلى.
وأشاد بتعاون كل إدارات المستشفى بمختلف تخصصاتها، للمساهمة في تجهيز القسم بكل الإمكانيات حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له على أكمل وجه خدمة للمرضى.
وبدوره، استعرض رئيس قسم الإسعاف حسين التائب خلال الجولة رفقة الحضور من الأطباء وعناصر التمريض، وقال أن القسم سيقدم خدماته للمرضى على مدار الساعة من قبل نخبة من الأطباء وعناصر التمريض المشهود لهم بالكفاءة، لتشخيص الحالات وتقديم لها خدمة طبية قبل إحالتها لمراكز العزل الأخرى، بالتنسيق مع الغرفة المركزية التابعة للجنة العلمية لمكافحة الجائحة.
من جانبها،،أشادت هند شوبار بالجهود التي تبذل من قبل المسؤولين في المستشفى لتقديم الخدمات للمرضى وفق الإمكانيات المتاحة على مدار الساعة في كل التخصصات، موضحة أن استئناف العمل بمركز العزل المؤقت سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الاكتظاظ في مراكز العزل الأخرى، من خلال تنسيق العمل بإحالة الحالات المرضية بعد عمليات الإنعاش اللازمة خلال 24 ساعة من تأكيد إصابتها بالفيروس.
شوبار أثنت على الجهود التي تبذلها العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية في كل مراكز العزل بمختلف المناطق، خدمة للمرضى منذ تلبيتهم نداء الواجب الإنساني بوضع أرواحهم على أكفهم من أجل إنقاذ حياة الآخرين.
أضف تعليقـك