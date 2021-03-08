لجنة مكافحة كورونا طرابلس تحدد الفئات المستهدفة من تطعيم لقاح كورونا

ليبيا – عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا طرابلس أمس الأحد اجتماعًا موسعًا بالقطاعات العاملة على مكافحة فيروس كورونا.

الاجتماع أكد بحسب المكتب الإعلامي للجنة على أهمية العمل التضامني الجماعي وتوحيد جهود كافة المؤسسات والجهات والمراكز بين وزارة الصحة واللجنة العلمية الاستشارية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وكل جهة تقوم بدورها الذى أُسند إليها حسب اختصاصها ومهامها، وتم استعرض مصفوفة العمل المشترك في تنفيذ برنامج التطعيمات والفئات المستهدفة.

اللجنة حددت الفئات المستهدفة بالتطعيمات: “الفئة الأولى العاملون فى الخط الأمامي (الفرز – العزل – العنايات – المعامل والرصد والاستجابة والمطعمات)، والفئة الثانية دور الرعاية والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من 60 فما فوق، والفئة الثالثة جميع العاملين في القطاع الصحي، والفئة الرابعة من الذين يعانون الأمراض المزمنة 18 – 60، والفئة الخامسة الذين أكبر من 50 سنة، وبعدها الذين أكبر من 40، ثم أكبر من 30 سنة، ثم من 18 الى 30 سنة، والمهاجرون (الهجرة غير الشرعية عن طريق IMO) والأجانب المقيمين وغير المقيمين.

وتطرقت اللجنة إلى مصفوفة العمل المشترك لتنفيذ حملات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا، مسندة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض الإشراف وتنفيذ برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا وتوزيع الطعم المضاد بفيروس كورونا، بالتعاون مع جهاز الإمداد الطبي وتدريب فى مجال المحورين المذكورين.

كما أستندت إلى وزارة الصحة عملية التخلص من المخلفات الطبية والتبليغ والمتابعة والتعامل مع الأعراض الجانبية الخاصة باللقاحات والتدريب في المحورين المذكورين.

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