تكتل الاجماع الوطني الديمقراطي يطالب بالتحقيق في شبهات الرشاوي

طالب تكتل الاجماع الوطني الديمقراطي، كل من البعثة الأممية للدعم في ليبيا والنائب العام، بالتحقيق في شبهات تقاضي رشى لشراء مقاعد في لجنة الحوار، وكذلك التحقيق في شبهات بيع الأصوات بلجنة الحوار، وكشف المتورطين في هذه الادعاءات ومن ورائها بكل شفافية وعرض نتائجها على الشعب الليبي واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة التي تسيئ للعملية الديمقراطية ومحاولة انقاذ الوطن مما تم توريطه فيه في أسرع وقت.

وقال التكتل، في بيان أصدره، إنه يجب الا يؤثر ذلك في الموعد المحدد لأجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن تنتهي المرحلة التمهيدية مع نهاية هذه السنة، محذرا من سلوكيات التخريب من أصحاب المصلحة في التمديد التي تعيد إلى الأذهان ما حدث في الصخيرات وماترتب عليها من انقسامات وتداعيات اضرت بالوطن والمواطن.