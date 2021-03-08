ليبيا الان

تكتل الاجماع الوطني الديمقراطي يطالب بالتحقيق في شبهات الرشاوي

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب تكتل الاجماع الوطني الديمقراطي، كل من البعثة الأممية للدعم في ليبيا والنائب العام، بالتحقيق في شبهات تقاضي رشى لشراء مقاعد في لجنة الحوار، وكذلك التحقيق في شبهات بيع الأصوات بلجنة الحوار، وكشف المتورطين في هذه الادعاءات ومن ورائها بكل شفافية وعرض نتائجها على الشعب الليبي واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة التي تسيئ للعملية الديمقراطية ومحاولة انقاذ الوطن مما تم توريطه فيه في أسرع وقت.

وقال التكتل، في بيان أصدره، إنه يجب الا يؤثر ذلك في الموعد المحدد لأجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن تنتهي المرحلة التمهيدية مع نهاية هذه السنة، محذرا من سلوكيات التخريب من أصحاب المصلحة في التمديد التي تعيد إلى الأذهان ما حدث في الصخيرات وماترتب عليها من انقسامات وتداعيات اضرت بالوطن والمواطن.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • شبهات الفساد لا تمس المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسى او رئيس الحكومة بل تمس اعضاء فى لجنة الحوار ويسأل عن هذا الحمار الذى اختار من باع وطنه من قبل للاتراك ومن السهل عليه ان يبيع صوته اما نيل الثقة من البرلمان فيكون على اساس الثقة فى نزاهة وكفاءة المرشحين فعملهم مؤقت حتى يتم اجراء انتخابات اخر العام وليختار الشعب الافضل المهم الان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية فمزاياها اكبر بكثير مت اى عيوب عكس الحكومة الحالية لفاسد السراج اثمها اكبر من نفعها واعتقد انه لو نالت الخكومة الجديدة الثقة سنجد افراح فى المدن الليبية شرقا وغربا وجنوبا بعودة السلام رغم انف الاخوان وافضل وسيلة للتخلص من المليشيات بطريقة عملية انشاء كتائب تعمير للخدمة المدنية ونزع السلاح منهم خاصة وانهم سبعملوا عملا مفيدا فى التعمير بدلا من التدمير يعملوا فى ازالة الانقاض فى المناطق المدمرة واعادة البناء وعودة المهجربن والمشردين لمدنهم وهذا سبواجه عرقلة من امراء الحروب المستفبدين من سفك الدماء والدمار وليس لهم مكان الا السجون

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