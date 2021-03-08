انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الصناعي الأول في مصراتة

انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي الصناعي الأول، ضمن مهرجان مصراتة للتسوق للعام 2021 بالبلدية، وذلك بمشاركة أكثر من 20 جناحًا من شركات خارج ليبيا والعديد من الشركات المحلية.

وناقش رئيس غرفة التجارة والصناعة على مستوى ليبيا، ورئيس شركة الحديد والصلب، وعميد بلدية مصراتة، وعميد جامعة مصراتة، إضافة إلى القنصل التركي، والقائم بالأعمال الإندونيسية في ليبيا؛ العديد من المواضيع الاقتصادية؛ أبرزها السوق الموازي، وتأثيرها على العملة الليبية، ودور التجار بليبيا والقطاع الخاص في تنمية الاقتصاد.

وشاركت في فعاليات المعرض، مجموعة من الشركات مثل “تركيا والبوسنة والجزائر والأردن وتونس”، وسيستمر هذا المعرض حتى نهاية الأسبوع الجاري.

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