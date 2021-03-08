إسماعيل الشريف: عدد النواب الحاضرين لجلسة منح الثقة يتجاوز النصاب القانوني

أكد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، أن النصاب القانوني المطلوب لعقد مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، اكتمل وتجاوز النسبة المطلوبة.

وقال الشريف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هنا سرت التي نحب.. بوصول آخر رحلة قادمة من مطار معيتيقة إلى مطار القرضابية صباح هذا اليوم، يتجاوز الحضور النصاب القانوني بعد أن تخطى عدد الحاضرين 130 نائباً وصلوا إلى مدينة سرت”.

وأضاف “مساء هذا اليوم ستبدأ جلسات تشاور تتركز حول تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي انبثقت عنه ومن ثم الانتقال إلى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وستتواصل مشاورات وجلسات مجلس النواب على مدى اليومين القادمين ابتداءً من اليوم الاثنين”.

وتابع “الاختلاف والتنوع في الرؤى والافكار هو طبيعة عمل البرلمانات، لكن من المهم أن يكون هذا الاختلاف والتنوع منتجا وإيجابيا يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن”.