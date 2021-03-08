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إسماعيل الشريف: عدد النواب الحاضرين لجلسة منح الثقة يتجاوز النصاب القانوني

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد إسماعيل الشريف، عضو مجلس النواب، أن النصاب القانوني المطلوب لعقد مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة، اكتمل وتجاوز النسبة المطلوبة.

وقال الشريف، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هنا سرت التي نحب.. بوصول آخر رحلة قادمة من مطار معيتيقة إلى مطار القرضابية صباح هذا اليوم، يتجاوز الحضور النصاب القانوني بعد أن تخطى عدد الحاضرين 130 نائباً وصلوا إلى مدينة سرت”.

وأضاف “مساء هذا اليوم ستبدأ جلسات تشاور تتركز حول تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي انبثقت عنه ومن ثم الانتقال إلى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وستتواصل مشاورات وجلسات مجلس النواب على مدى اليومين القادمين ابتداءً من اليوم الاثنين”.

وتابع “الاختلاف والتنوع في الرؤى والافكار هو طبيعة عمل البرلمانات، لكن من المهم أن يكون هذا الاختلاف والتنوع منتجا وإيجابيا يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن”.

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الحكومة الجديدة جلسة منح الثقة سرت مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يجب منح الثقة اليوم او غدا للحكومة تحت اى ظروف للتخلص من كابوس فاسد السراج وعصابته الفاسدة والخائنة للوطن ثم بعد ذلك من حق مجلس النواب سحب الثقة من اى مقصر فى هذه الحكومة واتوقع انه فور نيل الثقة اليوم او غدا ومولد حكومة وحدة وطنية قوية سنرى احتفالات بكل المدن الليبية مشابهة لاحتفالات المولد النبوى سنرى خط ولوح فى سماء المدن احتفالا بلم شمل الاشقاء ولا مكان للاشقياء الخوان حيق سنرى المشرى والعرادى وصوان وباشاغا وغيرهم من الخرفان مثل ابليس فى يوم عرفة ومع ذلك سنرى بعد فشلهم فى عرقلة الحكومة ارسال تهانئ حارة للحكومة تذكرنا بفيلم عمر الريحانى سلامة بخير وجاره الاخوانى الحقود فى نهاية الفيلم بعد ان اتضحت براءة سلامة وحصوله على مكافآت كبيرة قال له ياصديقى العزيز بعد ان كان يشمت فيه فرد عليه سلامة ان لم تكن لى والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللى !!

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