11 عضوا من ملتقى الحوار السياسي يدعون مجلس النواب لاعتماد خارطة الطريق ومنح الثقة للحكومة «حزمة واحدة»

دعا 11 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، أعضاء مجلس النواب إلى «اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة كحزمة واحدة، للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي».

وجاء في رسالة موجهة من الأحد عشر عضوا إلى أعضاء مجلس النواب: «وأنتم تجتمعون للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنیة… نعلن عن رغبتنا وتأكیدنا على أهمیة أن یتم اعتماد خارطة الطریق وإعطاء الثقة للحكومة عبر البرلمان اللیبي ولا تضطر بعثة الأمم المتحدة إلى إحالتها مرة أخرى للجنة الحوار للمناقشة».

ويتوافد اعضاء مجلس النواب إلى سرت لعقد الجلسة في المدينة، وكان على رأس نحو 140 عضوا وصلوا حتى الآن، رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وأضافت الرسالة: «إننا نعتبر أن الجسم الرئاسي ورئیس الحكومة یستمدون وجودهم من خارطة الطریق التي تعُّد أساس التسویة السیاسیة.. إن خارطة الطریق هي الأساس الذي ارتكز علیه حوارنا برعایة أممیة، وهي الضمان الوحید لإتمام الاستحقاق الانتخابي في دیسمبر المقبل.. نأمل منكم التأكید على ذلك للحیلولة دون إدخال البلاد في مأزق تشریعي».

ووقع على الرسالة 11 من أعضاء ملتقى الحوار، هم: آمال بوقعيقيص وأحمد الشركسي وخالد الأسطى وأبو القاسم النمر ويوسف الفرجاني وربيعة أبو راص وفاطمة الزهراء لنقي وأم العز الفارسي والسيدة اليعقوبي وعبد الررزاق العرادي ومعاذ المنفوخ.

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