«مشايخ بنغازي»: على «مجلس النواب» تأجيل منح الثقة لـ«الدبيبة» بسبب تسريبات الرشاوى

أصدر مجلس أعيان ومشايخ بنغازي بياناً طالبوا فيه بتأجيل جلسة مجلس النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة لحين صدور تقرير خبراء الأمم المتحدة، وقالوا: “إن التلاعب بمصير ليبيا وشعبها صار واضحاً للأعيان، من خلاء الرشاوى وشراء الذمم، ولد تابعنا التسريبات التي تشير إلى دفع رشاوى من أجل اختيار أشخاص بعينهم لقيادة المرحلة، مما يشكك في مصداقية تلك الشخصيات”.

أضاف البيان: “عليه فإننا تطالب بتأجيل منح الثقة للحكومة المقترحة إلى حيث صدور تقرير الأمم المتحدة، ثم إعادة النظر في التشكيلة الوزارية على أساس عادل يضمن حقوق إقليم برقة أسوة بالأقاليم الأخرى ومنحها حقها كاملاً في الوزارات السيادية والخدمية بحكومة خدمات مصغرة، وعلى أعضاء مجلس النواب الاضطلاع بمسئولياتهم وإعلاء الوطن”.