جريمة قتل مروعة تهز بلدية سواني بن آدم

هزّت جريمة قتل مروعة الإثنين بلدية سواني بن آدم غرب ليبيا راحت ضحيتها فتاة ودخول شقيقتها إلى العناية الفائقة بعد أن اقتحم أربعة مسلحين منزلهما بمحلة جامع الثوغار.

وأعرب المجلس البلدي سواني بن آدم عن استنكاره الشديد للجريمة، محملًا وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق مسؤولية تدهور الوضع الأمني داخل نطاقها ،مطالبا الأجهزة الأمنية المختصة بضرورة تأمين المنطقة وحماية المواطنين.

قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدآ فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابآ… Publiée par ‎المركز الإعلامي بالمجلس البلدي سواني بن آدم‎ sur Lundi 8 mars 2021

و حول تفاصيل الجريمة ،فقد وقعت عندما هاجم 4 مسلحين منزل المواطن “خليفة القديري” بمحلة جامع الثوغار ببلدية سواني بن آدم لغرض السرقة.

وأضافت، أنه لدى اقحامهم المنزل قامت الفتاتين بالدفاع على منزلهما، إلا أن المجموعة المسلحة قامت بالاعتداء والضرب المبرح عليهما، ما أدى إلى مفارقة إحداهن للحياة ودخول الأخرى للعناية الفائقة.