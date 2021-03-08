انطلاق جلسة مجلس النواب في سرت

النائب اسماعيل الشريف:
– نشيد بما توصلت إليه مسارات اتفاق جنيف الاقتصادية والسياسية والأمنية
– أهيب بالجميع بتخطي الإخفاقات الماضية وآن الأوان لاستشراف مستقبل البلاد
النائب إبراهيم الزغيد:
– أنا من الداعمين لحكومة عبد الحميد الدبيبة ولكنني أعيب تشكيلتها الواسعة وتعدد وزاراتها
النائب عيسى العريبي:
– نطالب المستشار عقيلة صالح منحنا فرصة يومين للتشاور مع الحكومة
النائبة سلطنة المسماري:
– حكومة الدبيبة موسعة ولا تراعي المدة الزمنية ومتطلبات توحيد مؤسسات الدولة
– لا أحمل الدبيبة مسؤولية تشكيل حكومة موسعة وأوجه لومي إلى أعضاء مجلس النواب
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