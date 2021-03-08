انطلاق جلسة مجلس النواب في سرت

النائب اسماعيل الشريف:

– نشيد بما توصلت إليه مسارات اتفاق جنيف الاقتصادية والسياسية والأمنية

– أهيب بالجميع بتخطي الإخفاقات الماضية وآن الأوان لاستشراف مستقبل البلاد

النائب إبراهيم الزغيد:

– أنا من الداعمين لحكومة عبد الحميد الدبيبة ولكنني أعيب تشكيلتها الواسعة وتعدد وزاراتها

النائب عيسى العريبي:

– نطالب المستشار عقيلة صالح منحنا فرصة يومين للتشاور مع الحكومة

النائبة سلطنة المسماري:

– حكومة الدبيبة موسعة ولا تراعي المدة الزمنية ومتطلبات توحيد مؤسسات الدولة

– لا أحمل الدبيبة مسؤولية تشكيل حكومة موسعة وأوجه لومي إلى أعضاء مجلس النواب

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