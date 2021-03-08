عقيلة صالح: يجب تجاوز العقبات من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى «تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق القادم وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021».

جاء ذلك خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الإثنين في مدينة سرت، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة بإجراء الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق الموضوعة من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.

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