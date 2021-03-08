انطلاق جلسة البرلمان في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

انطلقت منذ قليل جلسة مجلس النواب بمدينة سرت والمتعلقة بمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ، وحسب تصريح عضو المجلس إسماعيل الشريف، فإن الجلسات تتركز حول تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي انبثقت عنه،ومن ثم الانتقال إلى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن مشاورات وجلسات مجلس النواب ستتواصل على مدى اليومين القادمين.

كان الشريف قد أعلن عن وصول آخر رحلة قادمة من مطار معيتيقة إلى مطار القرضابية صباح اليوم، مشيرا إلى تجاوز الحضور النصاب القانوني، بعد أن تخطى عددهم مئة وثلاثين نائبا.

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