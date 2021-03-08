ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

08 March, 2021

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ،اليوم الاثنين ،إلى تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021.

وقال عقيلة صالح خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس النواب ، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة ،” الشعب الليبي يتطلّع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة .

و أضاف عقيلة صالح خلال الجلسة التي انطلقت بحضور 132 برلمانيا ، “اليوم نطوي صفحة الانقسامات الليبي ولا اقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة”..وتابع “نتطلّع لتجاوز الكثير من العقبات و المعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر”.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة بإجراء الانتخابات العامة في البلاد في 24 ديسمبر المقبل، حسب خارطة الطريق الموضوعة من ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.