«سيالة» يتسلم أوراق اعتماد سفير باكستان

استلم محمد الطاهر سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق، صباح اليوم نسخة من اوراق اعتماد سفير جمهورية باكستان الإسلامية الجديد “رشاد جاويد”.

وبحسب بيان “سيالة”: “رحب الوزير بسعادة السفير الباكستانى الجديد مشيرا إلى علاقات الصداقة والتعاون والروابط الأخوية الإسلامية بين دولة ليبيا وجمهورية باكستان وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، كما أعرب عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم كافة التسهيلات له لأداء مهامه على الوجه الأمثل” وفق قوله.

أضاف البيان: “من جانبه أعرب جاويد عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده كسفير ومفوض فوق العادة لبلاده في دولة ليبيا مؤكداً أنه سيبذل ما في وسعه لتعزيز العلاقة الثنائية ويشار الى تقاسم باكستان خبراتها في مختلف المجالات مع الجانب الليبى” على حد تعبيره.