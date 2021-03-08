أبو الغيط يبحث مع كوبيتش سبل دفع مسار التسوية السياسية في ليبيا

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم في القاهرة، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع مسار التسوية السياسية.

حيث أكد أبو الغيط التزام الجامعة الكامل بمرافقة الليبيين في أي جهد ينشد التوصل إلى تسوية متكاملة للأزمة، وصولا إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشددا على ضرورة الشروع في تنفيذ مجمل ترتيبات وقف إطلاق النار على الأرض، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

من جانبه أشار كوبيتش إلى أهمية توحد المجتمع الدولي في مرافقة الليبيين للوصول إلى تنظيم وعقد الانتخابات في موعدها.

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