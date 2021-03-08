النواب يقدمون ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الحكومية المقترحلة

قدم أعضاء مجلس النواب المشاركون في جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ملاحظاتهم بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه.

وطالب عضو مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت في مدينة سرت بمشاركة 132 نائب رئيس المجلس عقيلة صالح بمنح النواب فرصة يومين للتشاور مع الحكومة فيما أعرب النائب عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية واستدرك أن تشكيلتها واسعة ووزاراتها متعددة.

ودعا النائب إسماعيل الشريف الجميع لتخطي الإخفاقات الماضية قائلا آن الأوان لاستشراف مستقبل البلاد فيما رأت النائبه سلطنة المسماري أن حكومة الدبيبة موسعة ولا تراعي المدة الزمنية حيث أن حرص كل مدينة على أن تمثل في الحكومة تسبب في خروجها بهذا الشكل مشددة على أنها لا تحملها مسؤولية تشكيل حكومة موسعة وإنما تلقي باللوم على أعضاء مجلس النواب

وحث عضو مجلس النواب سالم قنان يطالب رئاسة المجلس على بحث سبل تلبية مطالب الأمازيغ فيما يتعلق بالدستور فيما قال النائب إبراهيم الدرسي إنه يجب تضمين اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري مطالبا الدبيبه بإجراء تعديل في حكومته والعدالة في توزيع الحقائب والابتعاد عن مبدأ المغالبة.