برج الأمل الطبي بنغازي: غير قادرين على استقبال المزيد من مرضى كورونا

ليبيا – أهابت إدارة برج الأمل بمركز بنغازي الطبي أمس الأحد بمراكز العزل في مدينة بنغازي والمدن المجاورة أن السعة السريرية للبرج وصلت للسعة القصوى، وأن قسم العناية الفائقة وقسم الإيواء لم يُعد يوجد فيهما سرير شاغر.

إدارة برج الأمل طالبت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه المستشفيات الواقعة خارج مدينة بنغازي بعدم تحويل الحالات للبرج دون تنسيق مسبقٍ، بسبب عدم وجود سعة سريرية للبرج، ولعدم وجود أسرّة شاغرة؛ خاصة في العناية الفائقة، مع وجود نقص في أجهزة التنفس الصناعي.

وأكدت إدارة برج الأمل أن تحويل الحالات دون تنسيق مسبق يُشكل خطرًا على حياة المريض، مطالبة مراكز العزل داخل مدينة بنغازي وفي المدن المجاورة بتحمل مسؤولياتهم اتجاه المرضى، وعدم تحويل الحالات دون تنسيق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية