بلدية القرضة الشاطئ تعلن حظر التجول والإغلاق التام للمؤسسات

أعلن المجلس البلدي في القرضة الشاطئ حظر التجول داخل نطاق البلدية، والإغلاق التام لجميع المؤسسات التعليمية والمساجد والمصارف والمحال التجارية ابتداء من اليوم.

وحسب القرار الصادر عن المجلس البلدي القرضة والمنشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك، يستثنى من قرار الإغلاق المستشفيات والمراكز الصحية والمصحات الخاصة والصيدليات.

كما يتضمن القرار منع إقامة التجمهرات كالأفراح والمآتم، على أن تتولى الجهات العسكرية والأمنية الضبطية تطبيق حظر التجول، ومخالفة كل من يتجاوز هذا القرار.

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