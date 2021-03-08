سلسلة من الزيارات للمؤسسات التعليمية في سرت لقياس الوضع الوبائي

أفاد قسم الرعاية الصحية الأولية، في سرت بقيام اللجنة الصحية المؤلفة من الصحة المدرسية ومختبر جائحة كوفيد 19 وفرق الرصد والتقصي ببلدية سرت، بسلسلة من الزيارات لبعض المؤسسات التعليمية بالبلدية.

وبلغ عدد المؤسسات التعليمية 23 مدرسة، حيث تم أخذ المسحات الخاصة بفيروس كورونا من الطلاب والمعلمين، وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا بالمسح العشوائي من أجل قياس الوضع الوبائي، ومدى تأثيره على استمرار العملية التعليمية في بلدية سرت.

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