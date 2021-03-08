«حرس المنشآت النفطية» يستلم رواتب 4 شهور لعناصره في فرع الهلال النفطي

قال جهاز حرس المنشأت النفطية – فرع الهلال النفطي – إن المندوب بالمنطقة الوسطى والشرقية والجنـــوبية استلــم اليـــوم الحــــوافظ الماليــة لـ4 شهور، متعهداً بصرف باقي الشهور الأسبوع المقبل.

وتوجه جهاز حرس المنشأت النفطية، بالشكر في بيان رسمي، إلى المندوب بالمنطقة الوسطى والشرقية والجنـــوبية، وباقي الموظفين في الادارة المالية بطرابلس.

وسبق أن اعتمد الأسبوع الماضي، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد علي امحمد الديب، حوافظ مرتبات (شهر يناير1- فبراير2 – مارس3 – ابريل4 لسنة 2020م) الخاصة بمنتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية لفروع المنطقة الجنوبية والشرقية وبحضور العقيد رضوان الغراري عضو اللجنة العسكرية 5+5 و عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالجهاز، بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.