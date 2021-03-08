صالح يغادر جلسة البرلمان المنعقدة في سرت

غادر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جلسة البرلمان التي تعقد في مدينة سرت لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبه.

وتتواصل جلسة النواب التي يشارك فيها 132 برلماني برئاسة نائبي رئيس مجلس النواب الأول والثاني فوزي النويري واحميد حومه.

ودعا صالح خلال افتتاح جلسة البرلمان إلى تجاوز الكثير من العقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021 مضيفا أن الشعب الليبي يتطلّع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة .

وأضاف صالح “اليوم نطوي صفحة الانقسامات الليبي ولا اقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة”..وتابع “نتطلّع لتجاوز الكثير من العقبات و المعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر“.