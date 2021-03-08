اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين في بلدية بني وليد تعقد اجتماعها الثاني 

عقد في بلدية بني وليد، أمس، الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لنقابة المعلمين بالمدينة، للعام الحالي، ضم رئيس اللجنة وعددا من الأعضاء.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تخصيص مقر للنقابة بشكل عاجل، بغية تفعيل برامج وأنشطة النقابة، إضافة إلى الإسراع بمتابعة ملف الاستقطاعات المالية من المعلمين وفق اللوائح المنصوص عليها.

كما ناقش الاجتماع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل مختلف المعلومات والإحصائيات الخاصة بالمعلمين، بالإضافة لمشاركة النقابة في الملتقى العام للمعلمين المقرر عقده خلال الشهر الجاري بمدينة هون.

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