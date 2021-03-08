النويري: استئناف جلسة النواب غدا ودعوة دبيبة للحضور

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري تعليق جلسة المجلس واستئنافها يوم غد الثلاثاء، ودعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبد الحميد دبيبة لحضورها في العاشرة صباح غد.

وخلال الجلسة، قدم عدد من النواب ملاحظات بشأن تشكيل الحكومة، من بينها أن الحكومة موسعة بما يكلف الدولة أعباءا واسعة، ومزاعم الرشى في ملتقى الحوار، والشخصيات المثيرة للجدل المقترح أن تتولى مناصب وزارية.

وفي وقت سابق غادر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جلسة المجلس والمخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، واعتذر عقيلة «بسبب تواجده من العاشرة صباحا بالقاعة»، معلنا «استمرار الجلسة بنائبي رئيس المجلس».

وقبل مغادرة الجلسة، اقترح رئيس مجلس النواب «تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري يتم عبر إحالته للجنة التشريعية لتقديم الصياغة». و«استدعاء رئيس الوزراء لطرح ملاحظات النواب حول تشكل الحكومة».

وأضاف «ما احرج رئيس الوزراء هو استدعاء بعض النواب وطلب تسمية أقاربهم لتولي وزارات»، وأضاف «يجب ان توزع الحكومة توزيعا صحيحا على الدوائر وتحقق العدالة»، وأردف «يحب عدم الضغط على رئيس الوزراء وتركة يقوم بذلك بنفسه».

وبدأت عصر الإثنين جلسة مجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة؛ وذلك بحضور 132 نائبًا من أعضاء المجلس، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وسط انتشار أمني واسع في محيط مجمع واغادوغو مقر انعقاد الجلسة.

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