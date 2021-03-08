ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

08 March, 2021

قرر مجلس النواب الليبي، الاثنين، تعليق جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبه ،إلى يوم غد الثلاثاء.

وخصصت الجلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، آراء مختلفة بين أعضاء مجلس النواب حول برنامج عملها بين من يرى ضرورة حصرها في مناقشة منح الثقة ومن يطالب بأن يتم تضمين مخرجات حوار تونس وجنيف في الإعلان الدستوري.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح جلسة البرلمان ،في حين تواصلت جلسة النواب التي يشارك فيها 132 برلماني برئاسة نائبي رئيس مجلس النواب الأول والثاني فوزي النويري واحميد حومه.

وأعرب عقيلة عن تطلعهم لتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي يتطلع اليوم إلى أن يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي يتمكن مجلس النواب من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحاته وتحفظ حقه في المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة.

وأضاف صالح “اليوم نطوي صفحة الانقسامات الليبي ولا اقصاء ولا تهميش في المرحلة المقبلة”..وتابع “نتطلّع لتجاوز الكثير من العقبات و المعوقات لتنظيم الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر

وكان المجلس قد بدأ أعمال جلسة التشاور في سرت برئاسة عقيلة صالح ونائبيه، جلسة التشاور والنقاش حول تشكيلة الحكومة الوحدة المقدمة من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، للنظر في منح الثقة لها.