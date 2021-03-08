الحويج يبحث مع القنصل السوداني أوجه التعاون المشترك في عدة مجالات

ناقش وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، عبد الهادي الحويج، سبل تفعيل العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان من الجانب الثقافي والبحث العلمي، بما يدعم مسيرة العملية التعليمية، خلال اجتماعه بمكتبه في ديوان الوزارة ببنغازي، مع القنصل العام السوداني الجديد عبد الله أبكر صالح.

وتطرق الجانبان إلى أوضاع الجالية السودانية في ليبيا والإشكاليات التي تواجهها، إلى جانب استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة الهجرة غير النظامية وسبل الحد منها.

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