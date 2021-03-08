ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 March, 2021

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب اليوم في سرت للتداول بشأن التصويت على منح الثقة للقائمة الوزارية المقترحة من رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة. وتعرب البعثة عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة.

و أشادت البعثة برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وأعضاء المجلس لعقد جلسة موحدة بعد سنوات عديدة من الانقسام وتعطل عمل المجلس. وتمثل هذه الجلسة خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات لطالما راودت الشعب الليبي في إعادة توحيد البلاد وجميع مؤسسات الدولة. وتشيد البعثة أيضاً بجهود جميع الأطراف المعنية التي مكّنت من عقد هذا الاجتماع، ولا سيما اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات المحلية والجهات الفاعلة الاجتماعية البارزة في سرت وقيادة حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية التي تم اختيارها مؤخراً.

وقالت البعثة ،إن هذه الجلسة التاريخية لمجلس النواب، ومداولاتها حول منح الثقة بهدف تمكين السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة من تولي مهامها والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي، تمثل خطوة حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. لذا لا ينبغي تفويت هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة لليبيا