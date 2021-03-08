اللواء خالد المحجوب يعلن تفاصيل اجتماع لجنة المراقبين الدوليين في بنغازي

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، وصول لجنة الخبراء المتقدمة للمراقبين الدوليين، ولجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري، إلى مدينة بنغازي صباح اليوم الاثنين.

وأضاف المحجوب أن اللجنة عقدت، فور وصولها، اجتماعا موسعا مع لجنة الخمسة بالقيادة العامة، وعضوي اللجنة الأمنية الفرعية واللجنة الفرعية العسكرية الخاصة بنزع الألغام، وذلك لمناقشة ترتيبات بدء عمل المراقبين الدوليين ووضع خارطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه وماتم إنجازه بخصوص عمل هؤلاء المراقبين الدوليين وأداءهم مهمتهم والتنسيق مع ما تم إعداده في خطة توزيعهم، والتي سبق وأعدتها اللجنة المشتركة (5+5) وذلك تمهيدا للاجتماعات النهائية في سرت بالتئام لكامل أعضاء لجنة (5+5) لاستكمال مارتبقى من نقاط لآلية العمل الميداني، وفق ما نشره عبر حسابه على صفحة «فيسبوك».

فتح الطريق الساحلي

كما ناقشت اللجنة «إتمام فتح الطريق الساحلي الذي بدأ العمل عليه طيلة المدة الماضية بعد أن اتخذت الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام، وإعادة تمركز القوات العسكرية واستلام القوة الأمنية لعملها على حسب المراحل وبالأعداد المستهدفة بما يؤمن طريقا آمنا للمواطنين».

وبحسب المحجوب نفسه، تناول الاجتماع أيضا عددا من النقاط التي أبدتها مجموعة الخمسة التابعة للقيادة العامة فيما يخص «إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة واستكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها».

وختم بالإشارة إلى «إشادة البعثة الأممية بجاهزية وانضباط القوات المسلحة العربية الليبية في تنفيذ الاتفاق ومراحله وروح التعاون والوطنية التي اتسمت بها المجموعة العسكرية (5+5) ومدى حرصهما على المضي قدما في استكمال عملها والتغلب على المعوقات والصعاب والمثابرة والمرونة العالية التي جعلتهم فريقا واحدا هدفه استقرار وتأمين الوطن وتحقيق سيادته».

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