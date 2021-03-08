«عقيلة صالح»: يجب أن تلبي الحكومة الجديدة طموحات هذ الشعب

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة و 132 نائباً وذلك لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية .

وافتتح رئيس مجلس النواب الجلسة بكلمة جاء فيها: “السادة النواب .. نلتقى اليوم في مدينة سرت لنستكمل مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي ونطوي وإلى غير رجعة صفحات الماضي وما نتج عنه من انقسام وفوضى اثقلت كاهل الوطن والمواطن ، الشعب الليبي يتطلع اليوم إلى ان يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري لكي نتمكن من مناقشة منح الثقة لحكومة تحقق طموحات الشعب وتحفظ حقهم في المشاركة السياسية تحت مظلة العدالة والمساواة لا اقصاء ولا تهميش وتدار بعناصر على قدر كبير من التأهيل والقدرة و الكفاءة و السمعة الطبية”.

أضاف عقيلة صالح: “السادة النواب .. المسؤولية مشتركة بين السلطات أمام الليبيين الامر الذي يتطلب مطابقة المعايير المتفق عليها وبناء قناعة بصحة ودقة ونزاهة الاختيارات وجدارتها ومراقبة أدائها و مساءلتها ومحاسبتها نتطلع إلى أن نتجاوز الكثير من العقبات والمعوقات لإنجاز الاستحقاق القادم وهو تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر العام الحالي يعقبها تسليم السلطة إلى السلطة المنتخبة من الشعب مباشرة”.

وتابع رئيس مجلس النواب: “السادة النواب .. أدعوكم إلى أن نرتقى بنقاشتنا وحواراتنا وقرارتنا إلى مستوى المرحلة والحدث الذي يترقبه الشعب وما أنسى ولن أنسى أن أوجه التحية إلى أهلنا في سرت من كل الشرائح الاجتماعية ، سرت الجهاد والنضال والشاهد على ذلك معركة القرضابية التي شارك فيها كل الليبيين من شرق البلاد وغربها وجنوبها وهي حلقة الوصل والتواصل بين أجزاء الوطن وشكرا لهم على حسن استقبال مجلس النواب الذي أصر على أن تكون جلساته في هذه المدينة فهي متلقى لكل الليبيين وأمنة مستقرة بفضل شجاعة وعزيمة أهلها ،شكرا لكم أيها السادة النواب عندما لبيتم نداء الوطن عندما احتاج اليكم وحضوركم لهذه الجلسة”.