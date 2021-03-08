البعثة الأممية: اجتماع النواب التاريخي في سرت خطوة مهمة لتوحيد البلاد

حبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب اليوم الاثنين في سرت للتداول بشأن التصويت على منح الثقة للقائمة الوزارية المقترحة من رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.

وأعربت البعثة في بيان لها رصدته “الساعة 24″، عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة.

وأشادت البعثة برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وأعضاء المجلس لعقد جلسة موحدة بعد سنوات عديدة من الانقسام وتعطل عمل المجلس.

وقالت: “تمثل هذه الجلسة خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات لطالما راودت الشعب الليبي في إعادة توحيد البلاد وجميع مؤسسات الدولة، وتشيد البعثة أيضاً بجهود جميع الأطراف المعنية التي مكّنت من عقد هذا الاجتماع، ولا سيما اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات المحلية والجهات الفاعلة الاجتماعية البارزة في سرت وقيادة حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية التي تم اختيارها مؤخراً.”

وأضافت البعثة أن هذه الجلسة التاريخية لمجلس النواب، ومداولاتها حول منح الثقة بهدف تمكين السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة من تولي مهامها والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي، تمثل خطوة حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في 24ديسمبر 2021، لذا لا ينبغي تفويت هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة لليبيا.