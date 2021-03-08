المحجوب: هذه نتائج لقاء لجنة المراقبين الدوليين مع الجيش في بنغازي

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب أن لجنة الخبراء المتقدمة للمراقبين الدوليين ولجنة البعثة الاممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري اجتمعت اليوم الاثنين في مدينة بنغازي مع اللجنة العسكرية “5” بالقيادة العامة وعضوي اللجنة الأمنية الفرعية واللجنة الفرعية العسكرية الخاصة بنزع الالغام.

وبين المحجوب عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن اللجنة ناقشت ترتيبات بدء عمل المراقبين الدوليين ووضع خارطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه وماتم انجازه بخصوص عمل المراقبين الدوليين وأداءهم مهمتهم والتنسيق مع ما تم إعداده في خطة توزيع المراقبين التي سبق وأعدتها اللجنة المشتركة5+5 وذلك تمهيدا للاجتماعات النهائية في سرت بالتئام كامل أعضاء لجنة 5+5 لاستكمال ما تبقى من نقاط لآلية العمل الميداني وإتمام فتح الطريق الساحلي الذي بدأ العمل عليه طيلة المدة الماضية بعد اتخاذ الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام وإعادة تمركز القوات العسكرية واستلام القوة الامنية لعملها على حسب المراحل وبالاعداد المستهدفة بما يؤمن طريق آمن للمواطنين.

وتناول الاجتماع أيضا عددا من النقاط التي أبدتها اللجنة العسكرية التابعة للجيش فيما يخص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة واستكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها وأشادت البعثة الامميه بجاهزية وانضباط القوات المسلحة العربية الليبية في تنفيذ الاتفاق ومراحله وروح التعاون والوطنية التي اتسمت بها المجموعة العسكرية 5+5 ومدى حرصهما على المضي قدما في استكمال عملها والتغلب على المعوقات والصعاب والمثابرة والمرونة العاليه التي جعلتهم فريق واحد هدفه استقرار وتأمين الوطن وتحقيق سيادته .