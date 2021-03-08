معيتيق يطلع على خطط تأمين حدود المنطقة العسكرية طرابلس

اطلع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خلال تفقده اليوم الاثنين لمقر المنطقة العسكرية طرابلس على خطط تأمين حدود المنطقة العسكرية طرابلس والتدريبات التي يخضع لها منتسبيها

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المسؤولين في المنطقة استعرضوا أمام معيتيق المشاكل والصعوبات التي تواجههم في أداء المهام الموكلة لهم .

وشدد معيتيق الذي تفقد مرافق المنطقة العسكرية طرابلس بعد صيانتها على أهمية المنطقة العسكرية لتأمين طرابلس وضواحيها والعمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكان في استقبال معيتيق آمر المنطقة العسكرية طرابلس عبدالباسط مروان