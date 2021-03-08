ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

08 March, 2021

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ،يوم الأثنين ،مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبدالدائم ، و محمد الجهاني، و ابراهيم خليفة اعضاء الفريق المشكل من إدارة التنمية بالمؤسسة وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة الذي سيقام في الفترة من 12 إلى 14 مارس 2021م في تونس .

في مستهل اللقاء تم استعراض ورقة العمل وملخص عن مفهوم التنمية المستدامة واهدافها وتقديم عرض مناشط إدارة التنمية المستدامة والاعمال والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تنفيذها في منطقة الهلال النفطي .

كما شمل العرض دور إدارة التنمية المستدامة في استقرار الانتاج وفي فتح جسور الترابط والشراكة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجتمعات المحلية .

وقال مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة ان ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة تلعب دوراً كبيرا في التقريب بين المجتمعات المحلية والمؤسسة الوطنية للنفط واعطت بعداً وطنياً وساهمت بشكل كبير في استقرار الانتاج وخلقت نوعاً من التؤامة بين الجانبين .

هذا واشاد رئيس مجلس الإدارة في ختام اللقاء بالعرض القيم المقدم من إدارة التنمية المستدامة متمنياً لهم المزيد من النجاح والتوفيق.