سياله يتسلم أوراق اعتماد سفير باكستان لدى ليبيا

تسلم وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الاثنين نسخة من أوراق اعتماد سفير باكستان الجديد لدى ليبيا رشاد جاويد.

وبين المكتب الإعلامي لوزير الخارجية أن سيالة أشار إلى علاقات الصداقة والتعاون والروابط الأخوية الإسلامية بين ليبيا وباكستان وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، كما أعرب عن استعداد وزارة الخارجية لتقديم كافة التسهيلات له لأداء مهامه على الوجه الأمثل .

وأعرب جاويد عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده كسفير ومفوض فوق العادة لبلاده في دولة ليبيا مؤكدا أنه سيبذل ما في وسعه لتعزيز العلاقات الثنائية مشيرا لتقاسم باكستان خبراتها في مختلف المجالات مع الجانب الليبى .

وحضر اللقاء مدير إدارة شؤون آسيا واستراليا محمد على الزناتى ومدير إدارة التعاون الدولى بالوزارة أحمد الذيب