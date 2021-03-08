تعليق جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلى يوم غد الثلاثاء

علقت رئاسة مجلس النواب جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة اليوم، على أن تستأنف يوم غد الثلاثاء، مع دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة لحضورها.

هذا وكانت الجلسة قد انطلقت اليوم في مدينة سرت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وحضور نائبيه فوزي النويري واحميد حومة، وأكثر من مئة واثنين وثلاثين عضوا، وذلك لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد العميد دبيبة.

وستتركز الجلسات حول تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق التي انبثقت عنه، ومن ثم الانتقال إلى منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

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