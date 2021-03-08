إطلاق عملية مسح ميداني وسحب عينات للكشف عن مصابي «كورونا» بمدارس طبرق

أعلنت إدارة الخدمات الصحية في طبرق، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية مسح ميداني وبدء سحب عينات عشوائية للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدارس العاملة بالمدينة.

جاء الإعلان عقب اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمكافحة وباء كورونا بمدينة طبرق، صباح اليوم الإثنين، بمركز طبرق الطبي بحضور رئيسها الدكتور فرج الجالي وأعضاء اللجنة مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم أسويكر وعضو اللجنة الاستشارية الطبية الدكتور عادل سعيد العوامي ومدير الرعاية الصحية الأولية الدكتور خالد فتح الل، والراصد بإدارة الخدمات الصحية إبراهيم عطية، ومراقب التعليم سالم جواد ورئيس قسم الصحة المدرسية بمراقبة التعليم محمد هاشم.

وقال المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية طبرق إن الاجتماع جرى خلاله الاتفاق على تكليف فريق الرصد التابع للإدارة وفريق مكافحة العدوى التابع لمركز طبرق الطبي للبدء بشكل فوري بسحب العينات وفقا للشروط التي وضعتها اللجنة الاستشارية العليا للمدارس المستهدفة بعمليات المسح العشوائي والبالغ عددها 44 مدرسة.

وأكد المكتب الإعلامي أن الفرق المكلفة باشرت فعليا سحب العينات العشوائية من الطلاب بهذه المدارس من أجل رفع نسبة الفحوص المختبرية اللازمة من فيروس كورونا حفاظاً على سلامة الطلاب والتأكد من خلو المؤسسات التعليمية من هذا الوباء.

وأوضح المكتب الإعلامي لإدارة الخدمات الصحية في طبرق أن عمليات المسح العشوائي شملت عدد من المدرسين بالفترة المسائية لمدارس عمرو بن العاص والضاحية على أن يستمر المسح بباقي المدارس تباعا.

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