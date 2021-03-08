شلوف: يوجه هذه الرسالة للدبيبه

وجه الباحث الليبي ورئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والبحوث جمال علي شلوف، رسالة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أكد فيها أنه مواطن لا يهمه توسعة الحكومة لترضية من وصفها بالديناصورات وإنما يهمه أن تقوم الحكومة بدورها الرئيسي وهو تهيئة الطريق للانتخابات.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “عندما عرض المكتب الأعلامي للدبيبة هيكلية حكومته على هيئة مثلثات بحثت مرارا عن المثلث الذي يهمني كمواطن ليبي يقبل السلطة المختارة في جنيف على أنها فقط طريق ودرج نحو الاستحقاق الأنتخابي في 24/12/2021 ولم اجده لذا قررت أن أكتب هذه الرسالة” الموجه للدبيبه.

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وقال شلوف في رسالته الموجهة للدبيبة “أنا مواطن لا يهتم بتوسيع حكومتك لترضية الديناصورات وأصحاب الايدلوجيات ورعاة النهب لكن إياك أن تنسى وأنت في زخم مفاوضاتك الصعبة لأرضائهم أننا كمواطنين ليبيين نهتم فقط بأن ترضي الهدف الاساسي والرئيسي من وجود حكومتك وهو تهيئة الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر الذي لا نقبل أبدا أن تنساه أو تتنساه”.

وأضاف شلوف “أزعجنا كثيرا أنك وفريقك نسيتموه أو تناسيتموه لذا ولتذكيرك به سمحت لنفسي ونيابة عن كل المطحونين من شعبي الطموحين لاستعادة الدولة من مزاد بيعها على أرصفة النهب والجشع وإرضاء الأجنبي بأن أضع المثلث الانتخابي، وأصر جدا أن تضعه في هيكلة حكومتك حتى بعد تعديله فلا تهمني تفاصيل أضلاعه، بقدر اهتمامي بأن يكون موجودا وواضحا كغاية وهدف وأذكرك باق على الاستحقاق الانتخابي فقط 291 يوم”.