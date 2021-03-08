عقيلة صالح: نستكمل مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي لطي صفحة الماضي

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، استكمال مرحلة مهمة من مراحل الاتفاق السياسي لطي صفحة الماضي.

المستشار صالح أعرب عن أمله في تضمين الاتفاق السياسي بالإعلان الدستوري قبل التصويت على منح الثقة للحكومة، التي يجب أن تحقق طموحات الشعب وتحفظ حقه في المشاركة السياسية دون إقصاء أو تهميش.

كما أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن المسؤولية مشتركة بين السلطات أمام الليبيين.

مبينا أهمية إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، في تطلعه إلى تجاوز العقبات والمعوقات لتنظيم الانتخابات في ديسمبر القادم، وتسليم زمام الأمور إلى السلطة المنتخبة من الشعب.

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