مصير حكومة الوحدة تحت قبة البرلمان الليبي

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة تاريخية في مدينة سرت، اليوم الاثنين، تحدد مصير التشكيلة الوزارية التي تقدم بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، المكونة من 35 وزيراً، وسط توقعات متباينة لنتائج الجلسة.

وتلقى رئيس الوزراء الجديد جرعتي دعم إضافيتين قبل عرض تشكيلته على البرلمان جاءت من المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش، الذي هاجم محاولات عرقلة الجلسة من نواب تقدموا بطلب جديد لتأجيلها، نافياً مزاعم الرشاوى في الحوار السياسي في تونس ووصفها بـ”المزيفة”، والثانية بإعلان توحيد الميزانية العامة قبل يوم واحد من منح حكومته الثقة كما هو متوقع في جلسة النواب في سرت.

كما تبددت المخاوف من عدم انعقاد الجلسة في موعدها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فيها، بعد وصول أكثر من 100 نائب إلى سرت، بينما تحتاج الجلسة إلى حضور 90 نائباً فقط للحصول على الصفة الشرعية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، في كلمة تلفزيونية قبل جلسة منح الثقة لحكومته في سرت اليوم، إن “مسار تشكيلة الحكومة تضمن جهوداً مضنية، وأن الأزمة اليوم هي أزمة ثقة، ومشاركة وتشكيل الحكومة تطلّب منا الواقعية والاستيعاب، ومراعاة التوازن المعقول الذي يخرج البلاد من أزمتها وينقلها إلى بر الأمان”.

وأضاف، “الحكومة بشكلها الحالي كانت نتاج مخرجات الحوار السياسي الذي نص على عدم استثناء أحد، وأناشد النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس وأن يغلّبوا مصلحة الوطن بتمكينها من مباشرة مهامها الصعبة”.

وتابع دبيبة، “الحكومة الجديدة ستعمل كجيش من الخدم وتعالج أزمة الكهرباء، وتنهي أزمة الطوابير أمام المصارف، وتمنح الليبيين علاج كورونا بما يليق بكرامتهم”. وأشار إلى أن “الطريق أمامنا ليس مفروشاً بالورد، ونعلم الاختلافات العميقة بين التيارات المختلفة في ليبيا، وليس هذا من صنيعي”. وناشد “أعضاء النواب بعدم ترحيل منح الثقة عن جلسة اليوم الاثنين، وحرمان الشعب من الوصول إلى الانتخابات وفق مقترحات جنيف”.

الجميع في سرت

وصل رئيس الحكومة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، إلى سرت، حاملاً معه تشكيلته الوزارية التي سيعرضها على مجلس النواب محاولاً إقناعه بمنحها الثقة، لتباشر مهامها حتى نهاية العام الحالي وإجراء الانتخابات العامة، آملاً أن “تنجح المساعي السياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا”، وفقاً للمتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة.

في هذه الأثناء، كشفت مصادر متطابقة من البرلمان الليبي، وأخرى صحافية ومحلية في سرت، عن توافد أعضاء مجلس النواب إلى المدينة لحضور الجلسة المصيرية يتقدمهم رئيس المجلس عقيلة صالح ونائباه، وأكثر من 100 نائب، من شرق البلاد وغربها مع توقعات بوصول عدد النواب في الجلسة إلى نحو 120 نائباً.

وقال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن “طائرة رئيس مجلس النواب عقيله صالح، وصلت إلى مطار القرضابية الدولي في مدينة سرت لترأس جلسة منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة بالتزامن مع وصول 40 نائباً من نواب المنطقة الغربية إلى المدينة لحضور الجلسة”.

محاولات لتأجيل الجلسة

في المقابل، دعت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الموازي في طرابلس إلى تأجيل انعقاد جلسة البرلمان المقررة الاثنين في سرت، في بيان موقع من نحو 40 نائباً.

وقالت المجموعة البرلمانية في البيان إنهم “يطالبون بتأجيل الجلسة كونها محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة دون الإشارة إلى ضرورة تسبقها متعلقة بتضمين مخرجات تونس حزمة واحدة للإعلان الدستوري، كونها أولوية يترتب على تجاهلها خرق دستوري فاضح لا يليق بمجلس النواب القبول به”، مطالبين بـ”ضرورة الالتزام بتضمين مخرجات حوار تونس، وفقاً لما هو منصوص عليه في خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.

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ورفض المبعوث الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش دعوات تأجيل الجلسة، مؤكداً “أهمية عقد جلسة مجلس النواب للنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف”.

ووصف كوبيتش الجلسة بأنها “خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية، بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها”، ودعا إلى “عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة، مثل الرسالة النصية المتداولة حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة”.

توقعات متباينة

وتحظى الجلسة المرتقبة لمجلس النواب في سرت باهتمام ومتابعة كبيرين في ليبيا، وسط توقعات متباينة حول مصير الحزمة الوزارية المقدمة من رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة إلى مجلس النواب، يميل أغلبها إلى ترجيح مرورها مع بعض التحفظات عليها، أو طلب التعديل فيها بتقليص عدد الوزارات الموسع، أو تغيير بعض الأسماء التي دفع بها لشغل الحقائب الوزارية في هذه التشكيلة.

وكشف عضو مجلس النواب عيسى العريبي، عن “إصرار جميع النواب في سرت على إعطاء الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة”، وأضاف، “النِّصاب مضمون في الجلسة مع حضور 120 نائباً والجميع مصر على منح الثقة لحكومة دبيبة، ومساعدتها على العمل في أجواء مناسبة”.

بينما أعرب عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، رئيس كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب، عن “شكوكه في أن يتم تمرير الحكومة الجديدة من أول مرة، مع وجود كثير من التحفظات عليها”. وتابع، “القصد من الحكومة الموسعة كان إرضاء كافة الأطراف دون إقصاء، لكن هذه التشكيلة تخللها كثير من الأخطاء، بينها عودة شخصيات من حكومات سابقة، كان يفترض إبعادها لما شاب تلك الحكومات من فساد مالي وإداري”.

أما الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، فعبر عن أمله في أن، “يتم ترتيب الأولويات بشكل يفضي إلى بناء سليم لشرعية السلطات التنفيذية المقبلة، بأن يقوم مجلس النواب أولاً بتضمين خريطة الطريقة المتفق عليها في الملتقى السياسي الليبي للإعلان الدستوري، استجابةً لما ورد في الخريطة نفسها، واستناداً لما تنص عليه المادة 12 من الأحكام الإضافية في الاتفاق السياسي الليبي، ومن ثم يقوم مجلس النواب باختصاصه في منح الثقة طبقاً لنظامه الداخلي”.

ويرى رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي خالد الترجمان، أنه لا يوجد ما يمنع منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة في جلسة سرت، وأضاف، “أعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من حصول الحكومة الجديدة على الثقة، بعد أن وصل الشعب الليبي إلى هذه المرحلة”، وأشار إلى أنه “من المهم أن تمنح الحكومة الفرصة لتقود البلاد نحو الانتخابات كهدف رئيس، لأن حلحلة المشكلات الاقتصادية وتحقيق المصالحة الوطنية مسائل تحتاج إلى سنوات من العمل”.

وأبدى الترجمان رأيه في التشكيلة الحكومية التي قدمها دبيبة لمجلس النواب، بقوله، “رئيس الحكومة قدم حكومة موسعة بأسماء كثيرة، بعضها غير معروف، وبعضها محسوب على تيارات سياسية مختلفة، وآخرون من التكنوقراط، وبشكل عام أعتقد أن هذه الحكومة يمكن مرورها مع تعديلات بسيطة، كونها حققت الشرط الأهم الذي يمنع عرقلتها، وهو إرضاء كافة التيارات السياسية الفاعلة في المشهد الليبي”.

توحيد الميزانية العامة

في خطوة أخرى تلقاها الشارع الليبي بترحيب كبير، وتشكل دعماً كبيراً لحكومة الوحدة الوطنية، في حال حازت على موافقة البرلمان في جلسة اليوم، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة “الوفاق” أحمد معيتيق، الأحد، “اليوم وبشكل رسمي أسدل الستار على حقبة الانقسام المالي بين وزارتي المالية غرباً وشرقاً”.

ووصف نائب رئيس المجلس الرئاسي هذه الخطوة بأنها “اللبنة الأولى في طريق توحيد مؤسسات الدولة”.