سياله يتسلم أوراق اعتماد سفير أنقرة ويدعو لعودة الشركات التركية لليبيا

تسلم وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم الاثنين نسخة من أوراق إعتماد السفير التركى الجديد “كنعان يلمز “.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سياله أكد على أهمية عودة الشركات التركية لاستئناف أعمالها في ليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في العام الماضى.

وبين السفير أن الشركات التركية جاهزة ومستعدة للعودة إلى ليبيا والمساهمة في مشاريع التنمية في اسرع وقت ممكن خاصة في مجالات البناء والتشييد والبنى التحتية وأنها تتفاوض مع الأجهزة التنفيذية الليبية المختصة بهذا الشان .

وتطرق الاجتماع للعلاقات الليبية التركية وتعزيزها في مختلف المجالات.