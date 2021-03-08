شلابي: حكومة الدبيبة تدخل فيها النواب لإرضاء مدنهم ودوائرهم

ألقت عضو مجلس النواب عائشة شلابي باللوم على زملائها البرلمانيين الذين ضغطوا على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من أجل تسمية وزراء بحكومته.

وقالت شلابي في كلمتها باجتماع مجلس النواب اليوم في سرت، والتي رصدتها “الساعة 24″،”يجب أن نعترف يحقيقة تدخل النواب في لأجل إرضاء دوائرهم أو مدنهم، ولذلك لا يجب أن نلقي باللوم على الدبيبة ولكن على أنفسنا”.

وأضافت النائبة: “يجب أن يختار الدبيبة من يشاء لحكومته وعلينا أن نتابعها عبر لجاننا، وهذه الحكومة ليست حكومة تكنوقراط، هذه حكومة فقط لتوحيد مؤسسات ليبيا والوصول للانتخابات”.

وتابعت: “جئنا لسرت من أجل منح الثقة للحكومة وإذا كانت لدينا ملاحظات تكتب هذه الملاحظات، وتقدم لرئيس الوزراء”.

وطالبت الشلابي أعضاء مجلس النواب بالابتعاد عن الجهوية، مؤكدة أن النائب يمثل كافة ليبيا وليس مدينته أو دائرته فقط.