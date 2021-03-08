البعثة الأممية ترحب بانعقاد جلسة منح الثقة وتوحيد أعضاء البرلمان في سرت

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانعقاد مجلس النواب في سرت لمنح الثقة للحكومة، مشيدة برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضائه لتوحدهم بعد سنوات من الانقسام.

البعثة الأممية قالت في بيان لها إن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات الشعب الليبي، في إعادة توحيد البلاد وجميع مؤسسات الدولة، مشيدة بجهود جميع الأطراف المهنية التي مكنت من عقد هذه الجلسة، لا سيما لجنة خمة زائد خمسة والسلطات المحلية في مدينة سرت.

ومعتبرة هذه الجلسة تاريخية لمجلس النواب، بهدف منح الثقة لتتمكن السلطة التنفيذية الموحدة من تولي مهامها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات وطنية نهاية العام.

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